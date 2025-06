"Nicht mehr ganz Herr meiner Sinne": Melanie Müller steht besoffen auf Ballermannbühne

Mallorca - "Heute darf man mal betrunken sein", sagte Melanie Müller am Dienstagabend in ihrer Instagram-Story. Die Partysängerin feierte auf Mallorca feuchtfröhlich ihren 37. Geburtstag.

Die Sängerin (37) teilte mehrere Geburtstagsglückwünsche in ihrer Instagram-Story. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@oberbayern_mallorca; Screenshot/instagram/@melanie.mueller_offiziell

Die Location der Geburtstagssause war die bekannte Diskothek "Oberbayern" an der Playa de Palma. Die Ex-Dschungelkönigin hatte dort auch direkt einen Auftritt an ihrem Ehrentag.

Ihr Geburtstagsständchen musste sie sich trotzdem nicht selber singen. Auf der Bühne wurde sie mit einem Kuchen empfangen und vom Publikum wurde "Happy Birthday" geträllert. Dazu gab es einen Schnapps, bevor Melanie Müller (37) dann die Kerzen auspustete.

"Vielen lieben Dank. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr ganz Herr meiner Sinne, weil ich reingefeiert habe mit meiner Familie", gab die Sängerin aus Oschatz auf der Bühne zu.

Am Dienstagnachmittag zeigte sie sich in ihrer Instagram-Story mit ihrem Lebensgefährten, dem Leipziger Unternehmer Andreas Kunz (55), und ihren zwei Kindern Mia (7) und Matty (5) in einem Fisch-Spa.