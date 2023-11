Heiß, heißer Mia Julia: Fans müssen für Konzerte 18 sein

Berlin - "Schlechte Manieren", heißt die Tour von Sängerin Mia Julia Brückner (36). Die 36-Jährige startete am Freitag mit einem Konzert in Oberhausen. Zutritt zur heißen Show haben nur Leute ab 18. Der Grund dafür liegt auf der Hand.

Die 36-Jährige ist dafür bekannt, bei ihren Shows viel nackte Haut zu zeigen. © Hannes P. Albert/dpa

Die gebürtige Oberbayerin ist deutschlandweit dafür bekannt, gern mal ein wenig mehr Haut zu zeigen.

Damit es später keine rechtlichen Probleme gibt, hat sie sich dafür entschieden, ihre Konzerte erst für Fans ab 18 Jahren zu spielen.

Im Interview mit "RTL", die Mia Julias Tour-Auftakt in Oberhausen begleiteten, sagte die Ballermann-Sängerin: "Mein Konzert ist dieses Mal ab 18 aus besagten Gründen. Also es fängt an, dass ich einfach frei nach Schnauze reden möchte (...) Es wird sehr sexy, sehr laut, sehr wild."

Bei kaum einer anderen Ballermann-Sängerin passt der Spruch "Sex sells" so gut wie bei Mia Julia. Musik und Erotik sollen verbunden werden, und es wird eine sehr heiße Show versprochen.