Keine Kinder wegen Erotik-Karriere? Das sagt Mia Julia

Mia Julia Brückner (37) sieht in einer Karriere als Erotik-Darstellerin keinen Hinderungsgrund für eine Mutterschaft. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Könnte das vielleicht an ihrer Karriere in der Erotik-Branche liegen, wollte ein Follower in einer Fragerunde bei Instagram wissen.

Dem widersprach die Partysängerin vehement: "Eine Frau, die Filme macht oder gemacht hat, hat trotzdem ein Recht darauf, Kinder zu bekommen", unterstrich die 37-Jährige in ihrer Story.

(Ehemalige) Erotik-Darstellerinnen seien genauso liebevoll und fürsorglich wie andere Mütter. Zudem würden deren Kinder sogar sehr tolerant und taff erzogen werden, war sich Mia sicher.

"Wir machen nichts Illegales, wann wird das endlich verstanden?", kritisierte die Promi-Dame scharf. "Wir sind genauso viel wert wie alle anderen! Gesellschaft - zieh den Stock aus dem Ar***", klagte sie an.

Bei ihr habe die Kinderlosigkeit andere Gründe, erklärte die Partysängerin bei der Social-Media-Plattform, denn ihre innere Uhr habe einfach nie getickt.