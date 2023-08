Mia Julia bei Dating-Plattform gesperrt: "Du bist einfach zu geil für Tinder"

So erzählte sie kürzlich beim YouTube-Kanal "Malle Memories" von einem Erlebnis mit gleich fünf Jungs nach einer Autogrammstunde in einem Hotelzimmer auf der Ferieninsel.

Mia Julia und ihr Mann Peter sind leidenschaftliche Swinger und suchen immer wieder nach neuen Spielgefährten. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

"Sexuelle Inhalte sind auf Tinder nicht erlaubt – ohne Ausnahme", hieß es in der Nachricht von Team Tinder an die Blondine. Man wolle zwar, dass sie dort Spaß habe, aber trotzdem dürfe ihr Profil nicht gegen die Community-Regeln verstoßen.

"Scheinbar bin ich zu ehrlich", mutmaßte die Promi-Dame und nahm die Sache mit Humor. In Zukunft werde sie wohl lieber etwas schreiben wie: "Okay.. dann halt in den Sonnenuntergang reiten." Ob diese Doppeldeutigkeit gewollt war?

Einige Fans konnten davon jedenfalls auch ein Lied singen und prangerten die Doppelmoral der Dating-Plattform an, denn schließlich sei "jeder 2 zum Schnackseln da, aber keiner darf es zeigen/sagen", bemängelte eine Userin.

"Du bist einfach zu geil für Tinder" oder "Ich glaube, Du brauchst Deine eigene Dating-Plattform, wo nach Deinen Regeln gespielt wird" und "Hast Du doch gar nicht nötig bei Tinder", fand die blonde Beauty jede Menge Zuspruch in der Kommentarspalte.

An Angeboten dürfte es Mia Julia wohl nicht mangeln, sie muss nur die für sie passenden Kandidaten herausfiltern. "Ich bin ein Charakter-Fi**er" erklärte sie bei "Malle Memories" und meinte damit, dass das Aussehen ihrer Spielpartner nicht die Hauptrolle spiele.