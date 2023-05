Mia Julia bricht bei Bierkönig-Auftritt in Tränen aus: "Das Krasseste, was ich je erlebt habe"

Berlin/Palma - In den vergangenen Jahren hat sich Mia Julia Brückner (36, "Peter Pan") als feste Größe in der Partyschlager-Welt etabliert. Doch ein Konzert wie am vergangenen Sonntag im Ballermann-Hotspot "Bierkönig" hat die Sängerin noch nicht erlebt.

Seit 2013 tritt Mia Julia Brückner (36) regelmäßig als Stimmungs-Sängerin auf den Bühnen Mallorcas auf. © Clara Margais/dpa, Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Für Fans der gepflegten Mitgröl-Hymnen ist die Mallorca-Saison seit Anfang Mai wieder eröffnet. Auch Schlager-Queen Mia Julia mischt mit - und lieferte zum Einstand einen denkwürdigen Auftritt im Kult-Lokal auf Palma ab.

"Ich komme immer noch nicht auf Sonntag klar", kann es die 36-Jährige in ihrer Story auf Instagram immer noch nicht so recht fassen. In rotem Shirt liegt Mia Julia entspannt im Bett und lässt das "Bierkönig"-Konzert Revue passieren.

Das nämlich hatte es in sich, wie das Erotik-Sternchen erklärt: "Das war das Krasseste, was ich jemals erleben durfte."

Mehr als zwei Stunden lang rockte Mia Julia in knappem Top, Hotpants und kniehohen Stiefeln die Bühne des Schlager-Schuppens und stellte damit nach eigener Aussage einen neuen "Bierkönig"-Rekord auf. In mehreren Kurz-Clips zeigt die Sängerin, wie die Fans Hits wie "Dorfkind" und "Peter Pan" frenetisch feiern.

Bei so viel Publikumsliebe musste Mia Julia am Ende sogar ein Tränchen verdrücken. Als die Fans an einer Stelle der Show minutenlang "Mia Julia Olé" skandierten, verschlug es sogar der sonst so frechen Wahl-Berlinerin die Sprache.

Erstmal hinsetzen und den Jubel genießen schien da die beste Devise.