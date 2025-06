Mia Julia bricht ihr Schweigen: "Es geschah gegen meinen Willen"

Alles in Kürze

Seine gerechte Strafe habe ihr damaliger Freund nie erhalten: Mia Julia ging nie zur Polizei, um ihn anzuzeigen. Heute würde die 38-Jährige ganz anders handeln und auch allen Frauen raten, die Opfer sexueller Gewalt wurden: "Wehrt euch, zeigt den Typen an und gebt euch nicht ansatzweise die Schuld dafür!"

"Ich dachte, dass eine Vergewaltigung anders aussieht", erzählte die Malle-Musikerin und setzte hinterher: "Dass das aber auch in einer Beziehung passieren kann, ist mir erst Jahre später durch Gespräche mit meinem heutigen Mann Peter bewusst geworden."

Als es wehgetan habe, habe die Musikerin gefordert: Hör auf! "Aber der Typ hat das nicht akzeptiert und weitergemacht", sagte sie dem Blatt weiter. Nach eigenen Worten dauerte es bei ihr lange, bis der Groschen gefallen war. Sie habe lange Zeit nicht begriffen, was mit ihr gemacht wurde.

"Ich war etwa 15 Jahre alt, in einer Beziehung und hatte Sex mit ihm", verriet sie nun in einem Interview mit der " Bild "-Zeitung.

Die 38-Jährige rät allen Frauen, sich zu wehren. © Hannes P. Albert/dpa

Als sie mit dieser schockierenden Erfahrung an die Öffentlichkeit ging, sei ihr Postfach aus allen Nähten geplatzt. Zahlreiche Frauen hätten ihr geschrieben: "Ich bin erschrocken, wie häufig das offenbar passiert."

Dabei liege es Mia Julia fern, pauschal zum Rundumschlag gegen Männer auszuholen. "Ich will klarmachen: Niemand hat das Recht, eine Frau gegen ihren Willen zu berühren oder etwas mit ihr zu machen, was sie nicht will. Passiert das doch, müssen wir uns wehren."



Auf Instagram hatte die 38-Jährige zuvor immer wieder Vergewaltigungsdrohungen erhalten, was den Schrecken wieder hervorbrachte. Noch heute leide sie an den Folgen der sexuellen Gewalt mit 15: "Es hat mich gebrochen, und ich arbeite heute noch daran, zu heilen!"