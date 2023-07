Mia Julia mit besonderem Geschenk an Fans: "Du hast mich bald in Deinem Bett"

Mia Julia geht noch in diesem Jahr mit ihrem neuen Album "Schlechte Manieren" auf Tournee. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell

Mia Julia zeigt ihren Followern auf Instagram, was sie hat. Das sehen auch die Fans der selbstbewussten Blondine gern. Für ihre Hardcore-Anhänger, die sie mit begrenzt verfügbaren Goodies ausstatten möchte, hat sie einiges parat.

Neben ihrem Album "Schlechte Manieren", das sie selbst als ihr "Baby" bezeichnete, präsentierte sie in ihrer Fanbox noch andere Artikel. Mit einem speziellen Geschenk, das sie in ihrem Post von Mittwoch bereits verriet, richtete sie sich nochmals konkreter an ihre Fans.

"Du hast mich bald in Deinem Bett", verkündete die 36-Jährige in ihrer Story vom heutigen Donnerstag. Hier zeigt sie breitbeinig ihre neue Bettwäsche mit einer (halb-)nackten Abbildung von sich.