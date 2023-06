Mia Julia rechnet mit Ballermann-Proleten ab: "Die asozialen Deutschen"

Mia Julia Brückner (36) hat sich bei Instagram über respektlose Mallorca-Touristen aufgeregt. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Stein des Anstoßes war ein Video, dass die Vermüllung der Ferieninsel durch deutsche Touristen zeigt, die sich Mias Meinung zufolge "sowas von respektlos" verhalten hätten.

"Das müssen richtig viele gewesen sein und ich find's einfach absolut unterste Schublade", machte die 36-Jährige ihrem Unmut bei Instagram Luft. Schließlich sei man dort in einem fremden Land und müsse sich respektvoll verhalten.

"Könntest Du Dich zu Hause auch so benehmen?", wandte sie sich in ihrer Story direkt an die Follower. "Könntest Du zu Hause genau so wie eine Sau leben", wiederholte die Promi-Dame ihre Mahnung. "Was haben Dir Deine Eltern beigebracht, hast Du nie Ärger bekommen, wenn Du Deinen Müll irgendwo hingeworfen hast?", echauffierte sie sich.

Man solle doch viel eher froh darüber sein, dass die Einheimischen die Feier-Kultur ihrer Gäste akzeptieren. "Und dass wir dann irgendwann nicht mehr willkommen geheißen werden, ist sowas von logisch", merkte die Sängerin wütend an.