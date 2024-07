Mia Julia ergreift Partei für Schlager-Star Michelle: "Bin geschockt"

Mia Julia (37) findet auf Instagram deutliche Worte. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell

Auslöser ist der Altersunterschied: Michelles Verlobter und Musikkollege Eric Philippi (27) ist 25 jünger als sie. Dafür erhält das Paar sogar Morddrohungen!

Via Instagram schaltete sich Mia Julia nun in die Debatte ein.

"Ich bin geschockt, was sie für einen Hate bekommt für ihr Alter. Ich finde das so unfassbar traurig und mir tut das so leid", hob die Ballermann-Bardin an, um dann weiter auszuführen. "Irgendwie wünschen wir uns alle ein langes Leben. Dass wir alle schön alt werden, gesund sind und bis ins hohe Alter arbeiten, glücklich sind und unseren Träumen, Wünschen nachkommen können."

Michelle und Eric würden eben genau das im wahren Leben zeigen, "und sie bekommen den härtesten Hate ab, weil sie eben keine 25 mehr sind", baute die Erotik-Queen weiter aus. Es macht sie in eigenen Worten "wütend, dass man so auf Frauen losgeht, nur weil sie sich das Recht herauszunehmen, zu altern".

Die bajuwarische Beauty verstehe die Welt nicht und schleuderte den Hatern entgegen: "Was ist denn los mit euch? Was stimmt denn mit euch nicht? Ihr könnt doch nicht erwarten, dass man mit 30, 35 sagt: Gut, das war's jetzt. Nächste Klippe, ich bin am Start."