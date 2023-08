Mia Julia fängt sich fiese Lebensmittelvergiftung ein - Fans tragen Konsequenzen

Berlin - Weil es Sängerin Mia Julia Brückner (36) nicht gut ging, musste sie ihr Konzert, dass Donnerstag in Kroatien stattfinden sollte, absagen. Später stellte sie sogar fest, dass sie eh nie angekommen wäre.

Eigentlich hatte Mia Julia (36) sich so auf ihr nächstes Konzert, um mit ihren Fans eine perfekte Party am kroatischen Strand zu feiern. © Screenshot/instagram.com/mia_julia_brueckner_offiziell

Am Zrce Beach in der kroatischen Stadt Novalja wollte die 36-jährige Berühmtheit wieder viele Fans begeistern. Doch aus dem Konzert, das um 18 Uhr starten sollte, wurde nichts.

Sie war nicht in der körperlichen Verfassung, um auf der Bühne zu performen. In ihrer Instagram-Story teilte sie den Grund mit.

"Ich muss leider meine Show um 18.00 Uhr in Kroatien absagen, da ich etwas Falsches gegessen habe. Ich konnte die Reise leider nicht antreten", schreibt sie und fügt hinzu, "Sorry an alle, die sich, wie ich darauf gefreut haben."

Zwei Stunden nach dieser Botschaft folgte noch eine weitere Message, die ihre Anreise betraf. Mia Julia stellte fest, dass - selbst wenn sie gesund gewesen wäre - sie nie auftreten hätte können.

Um 11.45 Uhr sollte die Maschine zu ihrem nächsten Auftrittsort eigentlich abheben. Doch daraus wurde nichts. Ihr Flug, der vom Köln Bonn Airport (CGN) aus zum Flughafen Zadar (ZAD) gehen sollte, fiel aus.