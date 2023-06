Mia Julia hat schlechte Nachrichten für ihre Fans: "Sehr wahrscheinlich mein letztes"

Berlin - Schlechte Nachrichten für alle Fans von Mia Julia Brückner (36): In einer Fragerunde bei Instagram hat der Ballermann-Star eine musikalische Bombe platzen lassen.

Was konkret hinter dieser Ansage steckt, ließ die Blondine allerdings offen. Auch ob sie weiterhin ihre Club-Touren in der bekannten Form durchziehen und regelmäßig im "Bierkönig" auf Mallorca auftreten wird, ist bislang nicht bekannt.

"Im Moment? Einmal die Eins in den Album-Charts mit Euch", antwortete die Promi-Dame daraufhin, bevor sie die Ankündigung zu ihrem angeblich letzten Album machte. Daher habe sie auch "nur noch diese eine Chance, mit Euch zu rocken!", teilte sie ihrer Community mit.

Dabei hatte die Fan-Frage nur indirekt etwas mit ihrer Gesangskarriere zu tun, denn ein Follower wollte eigentlich von Mia wissen, was denn ihr größter Traum sei.

"Schlechte Manieren" wird nämlich "sehr wahrscheinlich [ihr] letztes Album" sein, kündigte die 36-Jährige ohne große Vorrede in ihrer Story an.

Mia Julia könnte nach zehn anstrengenden Jahren ein wenig kürzertreten. © Screenshot/Instagram/mia-julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

"Wenn andere chillen, haben wir weitergemacht", so Brückner. Das beinhalte auch, dass sie zehn Jahre lang keinen Urlaub gemacht habe. "Du musst es wollen - niemand schenkt Dir etwas", stellte sie klar.

Bei diesem Pensum wäre es verständlich, wenn die Wahlberlinerin ein wenig kürzertreten würde, zumal ihre bisherigen Hits das Ballermann-Publikum ohnehin weiter begeistern dürften.

Immerhin kündigte die Sängerin im selben Atemzug einen neuen Song von dem Album an, der den Titel "Bring mich nach Hause" tragen wird. Und sie machte Andeutungen, was in ihrer Fanbox zu "Schlechte Manieren" enthalten sein könnte, nachdem ihre Follower vergeblich versucht hatten, den Gegenstand zu erraten.

"Viele werden sagen: 'Oh, schön, und so ist Mia.' Andere werden es eventuell vielleicht 'zweckentfremden'", ließ Mia Julia durchblicken.

Das besagte Etwas müsse man ihr zufolge aber auch nicht vor Besuch verstecken. Na, dann lassen wir uns mal überraschen.