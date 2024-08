Mia Julia muss Bierkönig-Auftritt absagen: "Irgendwie ist es gerade verflucht"

Mia Julia Brückner (37) hatte Probleme mit ihrem Flug. © Clara Margais/dpa, Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Sommerzeit heißt Malle-Zeit und so sollte Mia Julia im August gleich fünfmal auf der Bühne des kultigen Ballermann-Lokals stehen. Doch am Donnerstag warteten Sangria-Freunde vergeblich auf die Blondine.

"So Freunde, wir haben ein Problem. Es ist schon wieder absolutes Chaos am Flughafen. Unser Flug hat drei Stunden Verspätung", meldete sich Mia Julia in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans.

Schon zu diesem Zeitpunkt stand fest: "Den Auftritt um 20 Uhr kann ich auf jeden Fall nicht einhalten. Ich werde euch auf jeden Fall hier updaten."



Drei Stunden später gab es das versprochene Update in Form eines Screenshots, der eine Nachricht von Mias Fluganbieter zeigte. Wegen "wetterbedingten Einschränkungen auf Palma de Mallorca" müsse der Flug storniert werden.

Zuletzt gab es auf der spanischen Baleareninsel heftige Unwetter mit Regen, Hagel und Sturmböen. Zahlreiche Flüge wurden wetterbedingt gestrichen.