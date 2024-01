Mia Julia packt das neue Jahr an: So will sie ihren inneren Schweinehund überwinden

Mia Julia Brückner (37) hat ihre Vorsätze für das neue Jahr schriftlich festgehalten. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Ob das auch bei der 37-Jährigen der Fall sein wird, muss sich freilich erst im Lauf des Jahres erweisen.

Allerdings hat die Blondine eine Sache sogar "schon erledigt", wie sie ihren Followern bei Instagram mitteilte, "und ich hoffe, ich halte sie durch", gab sie zu bedenken. Sie verschwieg jedoch, was sie bereits hinter sich gebracht hat.

Immerhin hat sie sich die Vorsätze nach eigener Aussage in diesem Jahr zum ersten Mal aufgeschrieben, sodass sie nicht ganz so schnell in Vergessenheit geraten dürften.

"Ich dachte immer, was soll das mit den Neujahrsvorsätzen, aber im Grunde ist es eine Erinnerung, Dich hinzusetzen und Dich mit Dir selbst auseinander zu setzen", betonte Mia.

Daher nun also ihre Liste, die "einige Punkte" beinhalte und auch noch erweitert werden könnte, da "mir sicherlich noch paar Dinge einfallen werden".