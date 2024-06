Mia Julia: Panne im Bierkönig! So cool reagiert die Partyschlager-Queen

Berlin/Palma - Mia Julia Brückner (37) gehört inzwischen fast zum Inventar der Kult-Disco Bierkönig am Ballermann. Doch in der vergangenen Woche ging bei einem Auftritt der Partyschlager-Queen etwas gehörig schief.

Doch selbst ist die Frau und so setzte Mia Julia - getreu dem Motto: "Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen" - alle Hebel in Bewegung, um ihren Fans dennoch die bestmögliche Show zu bieten.

Mia Julia steht regelmäßig im Bierkönig auf der Bühne. © Clara Margais/dpa

So ließ die Sängerin kurzerhand eine Grafik mit dem Schriftzug "Technische Probleme: Probleme mit der Lautstärke. Mia sagt: Wir machen das Beste daraus!" anfertigen und auf die Leinwand übertragen.

Nach einer Stunde Krisensitzung war es so weit: Mia sprang auf die Bühne und gab trotz des suboptimalen Sounds alles! Und die Fans? Die dankten es der Blondine mit einer Extraportion Euphorie.

"Ihr wart sofort da und habt mich supportet! Ihr habt es sofort verstanden und wart leise, sobald ich dazwischen was sagte. Und was soll ich sagen, ihr seid so durchgedreht, was eine irre geistekranke Stimmung!", konnte es Mia Julia im Anschluss nicht fassen.

Ein Zusammenschnitt der Konzert-Highlights zeigt, dass sich die Mia-Julia-Ultras die Party jedenfalls nicht vermiesen ließen. Manchmal braucht es für die richtige Eskalation nur ein bisschen Improvisation ...