"Geh sch***en, Junge": Mia Julia rastet wegen fiesem Fan-Kommentar aus

Berlin - Mia Julia Brückner (36, "Dorfkind") fühlt sich wohl in ihrem Körper und zeigt gern, was sie hat. Doch ein fieser Fan-Kommentar brachte die Schlagersängerin nun gehörig auf die Palme!

Schlagersängern und Erotik-Star Mia Julia Brückner (36) im Rage-Mode: Anlass war ein Fan-Kommentar auf Instagram. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Stein des Anstoßes war in diesem Fall ein Clip auf Instagram, der die 36-Jährige beim Foto-Shooting zeigt: Nackt wie Gott sie schuf und lediglich mit einem Krönchen, langen Latex-Handschuhen und High Heels bekleidet, posierte Mia für die Kameras. Eigentlich business as usual für das Erotik-Sternchen.

Doch während die Mehrheit die Musikerin für ihre Offenheit in den Kommentaren feierte, schrieb ein Nutzer: "Für fast 40 echt hot aber vielleicht doch langsam mal dran denken das man älter wird." [Anm. d. Red.: Rechtschreibung übernommen] Bodyshaming vom Feinsten also.

Mia Julia platzte daraufhin der Kragen: "Hahahaha ich bin eine Frau, die sich sehr wohl noch zeigen kann und selbst wenn - meine Entscheidung!!! Mach 'n Mund zu!!!", antwortete der Mallorca-Star direkt auf den fiesen Kommentar.

Doch die Sache ließ der Wahl-Berlinerin keine Ruhe und so wurde sie wenig später in ihrer Instagram-Story noch einmal deutlich. "Junge, ich bin Mitte 30 und hab ENDLICH eine frauliche Figur und er meckert. [...] Geh sch***en!!!", schimpfte der Mallorca-Star.

Kommentare wie diesen könne sie so gar nicht verstehen, stellt Mia klar. "Wenn eine Frau [...] ein Problem mit ihrer Figur oder sogar eine Essstörung hat - was auf mich nicht zutrifft -, verunsicherst du sie mit solchen Aussagen so massiv", wetterte die gebürtige Münchnerin. Sie könne mit Mitte 30 "sehr wohl noch mithalten".