Mia Julia richtet emotionale Botschaft an Fans: "Weiß nicht, wie ich damit umgehen soll"

Zum Hintergrund: Ihre Community nennt sie auch Füchse. In den folgenden Snaps nahm sich die bajuwarische Beauty ausgiebig Zeit, sich vom ganzen Herzen zu bedanken. Sie finde es schwierig auf den Punkt zu bringen, wie sie sich fühlt.

Dort zeigte sie auch, was sie von ihren Fans erhielt: Neben einem handgeschriebenen Brief sind dort auch Ketten mit Fuchs-Anhänger zu sehen.

"Danke für eure Geschenke bei den Konzerten. Ihr seid so süß!", schrieb die Ballermann-Bardin in ihrer Instagram-Story.

Mia Julia Brückner (36) zeigt auf Instagram, was Fans ihr schenkten. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner (Bildmontage)

Sie mache "keine theatralischen Popsongs", sondern verströme "gute Laune mit Palm-Mucke." Mia Julia beschreibt es als ihre Berufung, "Menschen zum Lachen zu bringen, sie glücklich zu machen und dann ist die Welt ein Stückchen besser".

Da sie selber nicht die psychische Stabilste sei, empfinde sie es als gegenseitige Therapie, da ihr auch viele Dinge anvertraut werden, schildert die Pornodarstellerin ihre Gefühlslage.

Die Erotik-Queen leidet nicht nur unter Depressionen, sondern auch an dem Tourettesyndrom. Damit ging der Ballermann-Star auch an die Öffentlichkeit. "Ich hätte nie gedacht, dass ich durch mein 'Outing' so vielen Menschen helfen/Mut machen kann", schloss die Stimmungssängerin ihre Gedanken.

Das spüre sie auch auf der Bühne und bedankte sich für all die Liebe: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut ihr mir tut, mit meinem 'schwarzen Loch' helft. Ihr zeigt mir, dass ich okay bin wie ich bin", gibt die 36-Jährige Einblick in ihre Gedankenwelt.

Tiefgründige Gespräche lägen ihr einfach mehr als Themen wie Protzerei, Luxus und Trash, gab sie zu verstehen.