Mia Julia versext Dresdner Fans: Heiße Schoß-Performance und viel nackte Haut

Dresden - Partysängerin Mia Julia (36) brachte am Samstagabend den Alten Schlachthof zum Beben. Und das, obwohl die Halle nur gut zur Hälfte gefüllt war.

Er durfte sich ins Bett auf der Bühne legen, bekam beide Arme in Handschellen und genoss die Show. Denn Mia Julia performte ihren Song "Ich ficke gerne" auf ihm, räkelte sich dabei und legte eine 1A-Performance auf seinem Schoß hin. Thomas war danach sichtlich zufrieden.

Die Halle - die Mehrheit bestand aus Männern in Mallorca-Shirts - empfing die Pornodarstellerin mit "Mia-Julia-Olé"-Sprechchören, die so laut waren, dass selbst die 36-Jährige ganz aus dem Häuschen war.

Nach einem Video-Intro, in dem ihr Karriere-Aufstieg nochmal gezeigt wurde, stand die gebürtige Bayerin schließlich gegen 20.30 Uhr auf der Bühne. Dort performte sie zu Beginn ihren Song "Bring mich nach Hause" - und klar, ihr zu Hause, das ist der "Strand von Arenal".

Doch das tat der Stimmung überhaupt keinen Abbruch. Die war schon weit vor dem Auftritt der 36-Jährigen am Kochen.

Nach knapp zwei Stunden, mehreren Outfit-Wechseln und einer ausgepowerten Mia Julia konnten alle Besucher zufrieden nach Hause gehen - der ein oder andere hatte da allerdings schon mehr Promille intus als Kleidungsstücke an.

Die Menge grölte unter anderem zu Songs wie "Der Zug hat keine Bremse", "Peter Pan", "Oh Baby", "Endlich wieder Malle".

Nach gut einer Stunde war es dann so weit. Die 36-Jährige zog komplett blank, zunächst noch vor einer Schattenwand versteckt, zeigte Mia Julia schließlich alles und heizte die ohnehin schon brennende Stimmung nur noch mehr ein.

Fazit: Man kann von der Mallorca-Partyszene halten, was man will, doch stimmungstechnisch spielen die Fans in der ersten Liga.