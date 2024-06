Mia Julia von Fans genervt? Das steckt dahinter

Mia Julia Brückner (37) erschien einigen Fans bei einem Auftritt im Bierkönig genervt. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Nach einem Auftritt im "Bierkönig" auf Mallorca habe sie noch einige ihrer Getreuen getroffen "und ich wurde gefragt, ob ich vielleicht ein bisschen genervt war von diesen langen Mia-Julia-Olé-Chören", berichtete der Ballermann-Star in ihrer Story bei Instagram.

"Das war auf keinen Fall der Fall. Ich liebe das, wenn Ihr das macht, ich genieße das, wenn Ihr das macht und ich werde es immer wertschätzen, wenn Ihr mir diese Liebeserklärung entgegen feuert", betonte Mia.



Aber wie sind ihre Fans dann überhaupt auf die Idee gekommen, dass die 37-Jährige entnervt gewesen sein könnte?

"Es lag einfach daran, dass ich einmal vielleicht so ein bisschen 'genervt' gewirkt habe". Sie habe sich in diesem Moment zu ihrem Mann Peter umgedreht und ihm angedeutet und zugerufen, dass sie mit der Technik in dem Club an der Platja de Palma unzufrieden ist. Sie habe damit schon seit längerer Zeit Probleme.