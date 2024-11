Mia Julia wehrt sich gegen Extrawurst-Vorwurf und klärt "Frust-Fred" auf

Denn der Ballermann-Star bemerkte schlichtweg zu spät, dass ihr Reisepass abgelaufen ist und wandte sich daher auf einem ungewöhnlichen Weg an die Behörden, was nicht ohne Kritik blieb, aber dazu später mehr.

Für die Einreise in ihre zweite Heimat Mallorca benötigt Mia Julia nur ihren Personalausweis und nicht den abgelaufenen Reisepass. © Screenshot/Instagram/mia_julia (Bildmontage)

Eine davon veröffentlichte die Blondine in ihrer Story, um dazu Stellung zu beziehen. "Rechtzeitig kümmern ... uns 'Normalos' geht's nicht besser. Letzten Jahre geschlafen?", wurde sie angefeindet.

"Boah, das ist so richtig Frust-Fred-mäßig", zeigte sich Mia sichtlich genervt, wollte aber für Aufklärung sorgen, die ihr ja in anderer Hinsicht sowieso immer wieder am Herzen liegt.

"Ich war vielleicht dieses Jahr, keine Ahnung, lass es 15 Tage gewesen sein, in denen ich mal zu Hause war und die waren dann auch sehr stressig, weil Du dann irgendwie alles erledigen musst, was so rumhängt", gewährte die Sängerin einen Blick in ihren Alltag, während sie sich ihren Fans mit Lockenwicklern im Haar zeigte.

Ihr Reisepass liege in der Schublade. "Nach Mallorca reise ich mit Ausweis, weil das reicht", stellte sie fest, aber sie habe schlichtweg nicht auf dem Schirm gehabt, dass ihr Reisepass ablaufe. "Ich habe weder irgendeine 'Keine-Ahnung-was-Karte' gespielt oder sonstiges", wehrte sie sich gegen den Extrawurst-Vorwurf.

Sie habe lediglich gefragt, ob jemand irgendjemanden kennt, der ihr helfen könne. "Also bleib auf'm Teppich und man kann doch wohl einfach mal kommunizieren mit der Community, oder, ohne dass wieder irgendeiner einen zu viel kriegt?", stellte Mia Julia Brückner angefressen in den Raum. Ob sie tatsächlich Hilfe bekommt, wird sich zeigen.