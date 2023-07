Sorge um Mia Julia: Show nach nur einem Song abgebrochen!

Mia Julia Brückner (36) hat sich bei einem Auftritt auf dem Karlsfelder Siedlerfest eine Ohr-Verletzung zugezogen. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell

Das Mia-Julia-Konzert sollte das Highlight der diesjährigen "Mallorca-Nacht" auf dem Karlsfelder Siedlerfest werden. Auch für die Sängerin wäre es ein besonderer Auftritt gewesen, schließlich liegen zwischen Karlsfeld und ihrem Geburtsort Gilching (Landkreis Starnberg) nicht einmal 30 Kilometer. Ein echtes Heimspiel also.

Doch es sollte anders kommen - und zwar ganz schön bitter. Denn statt Party im Paulanerzelt hieß es schon nach wenigen Minuten: Show-Abbruch!

Was war passiert? In ihrer Story auf Instagram wandte sich Mia Julia nach dem Konzert-Fail mit einem dicken Sorry an die Fans und brachte ein wenig Licht ins Dunkel: "Es gab technische Probleme und plötzlich gab es eine höllische Rückkopplung ... Mein rechtes Ohr hat leider alles abbekommen", erklärte die 36-Jährige.

Mit den Folgen hat der Erotik-Star nach eigener Aussage auch jetzt noch zu kämpfen: "Mein Ohr sticht, mein rechtes Auge flackert, meine komplette Gesichtshälfte sticht und mein Gleichgewichtssinn ist leider gestört, sodass ich leider die Show abbrechen musste ..."

Vor Ort sei sie direkt von Sanitätern untersucht worden, auch eine Krankenschwester sei zufällig anwesend gewesen, berichtete Mia Julia. Nun wolle sie ihrem Ohr etwas Ruhe gönnen und sich im Hotel-Bett erholen.