Micaela Schäfer kurz vor rundem Geburtstag: So hat sich ihr Sex-Leben verändert!

Seit mehr als 16 Jahren ist Micaela Schäfer ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen der Republik. Das Erotikmodel hat auch mit dem Älterwerden kein Problem. Anfang November wird sie 40 Jahre alt und passend dazu hat sie jetzt ein wenig aus den Nähkästchen geplaudert.

Im großen "Bild-Interview" sagte die Power-Frau, dass ihr die 40 keine Angst mache. "40 ist für mich das neue 20. Jetzt geht es noch einmal richtig los", lies sie verlauten.

Was den Sex angeht, wird es bei der ehemaligen Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" ebenfalls nicht langweilig: "Über sexuelle Aktivitäten kann ich mich nicht beschweren. Ich nehme mir mit zunehmendem Alter, was ich möchte. Ich bin auch beim Sex selbstbewusster."

Wie es sich für eine Frau wie Micaela Schäfer gehört, wird es auch zum 40. Geburtstag eine große Party geben. "Ich gebe definitiv zum 40. eine Mega-Sause. Ich will ganz viele Leute einladen, viele Promis, viel Presse, viele Wegbegleiter", so das Erotikmodel.