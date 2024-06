Micaela Schäfer twerkt vor Kindern und erntet Shitstorm

Und wo Micaela Schäfer draufsteht, da ist für gewöhnlich auch Micaela Schäfer drin. So zu sehen in einem kurzen Video auf Instagram , das einige Highlights von Micaelas heißer Stadtfest-Show auf der Strandpromenade zeigt.

Das Promi-Model war am vergangenen Wochenende für das Stadtfest in Cottbus gebucht, um dem Partypublikum mit ihren Beats gehörig einzuheizen.

Für Micaela Schäfer ist bekanntlich weniger mehr. © Georg Wendt/dpa

Das Problem: Unter den Zuschauern befinden sich nicht nur Erwachsene, sondern auch drei offensichtlich sehr junge Kinder. "Geht gar nicht!", finden nicht wenige unter den Fans.

"Ehrlich jetzt, da stehen Kinder im Publikum! Das ist sowas von asozial!", empörte sich ein Kommentator. "Was machen Kindern auf so einem Konzert, sowas geht gar nicht! Das ist wirklich ein No-Go!", fand auch eine andere Userin. Eine dritte kommentierte die Szene schlicht mit: "Ekelhaft!"

Andere Fans sahen das Ganze nicht so eng. "Also bitte ... Die Kids sehen nackte Frauen in der Werbung, welche am Strand im Bikini und sonst wo. Meine Güte, was daran ist schlimm?", erklärte eine Anhängerin. Andere sahen die Schuld nicht bei Micaela selbst, sondern bei den Eltern beziehungsweise dem Veranstalter.

Und Micaela Schäfer? Die preist einfach die nächste Party an. Am 6. Juli legt sie als Djane auf der großen Mallorcaparty im niedersächsischen Salzgitter auf.