Micaela Schäfer über Zukunft: "Möchte mit 60, 70 auch noch die Nacktschnecke sein"

Micaela Schäfer (40) war im "Riverboat" zu Gast. © Georg Wendt/dpa

"Mittlerweile fühl' ich mich eigentlich gar nicht mehr so sehr als Nackte", schilderte Micaela gegenüber "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (55).

Das war früher bekanntlich anders: Da sei sie in möglichst knappen Outfits auf den Roten Teppich stolziert und habe gut und gerne auch mal "die Brust rausgeholt". Das hatte zur Folge, dass sie auf keine Events mehr eingeladen worden war.

"Aber mir war wirklich alles egal, ich wollte provozieren", erinnerte sich das Erotikmodel an ihre wilden 20er. "Ich hatte natürlich einen enormen Geltungsdrang, das ist heute nicht mehr so."

Micaela erklärte, dass sie sich stark verändert habe.

Heute stehe sie nicht mehr hinter all ihren Entscheidungen von früher, wie etwa ihr von Beautydocs geformter Sixpack: "Auch die ganzen OPs und so weiter, was ich da an Lebenszeit hingeblättert hab' ... Naja, jetzt ist es so."