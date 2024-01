Traumhochzeit von Tochter Gina: Erlebt Michael Schumacher Trauung vor Ort?

Im Sommer wollen sich Gina Schumacher (26) und ihr Iain Bethke (27) auf Mallorca trauen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gina Schumacher, Kai Försterling/epa efe/dpa

Vor gerade einmal etwas mehr als einer Woche jährte sich der tragische und folgenreiche Skiunfall der Formel-1-Legende bereits zum zehnten Mal.

Schon bald könnten Erinnerungen an einen der dunkelsten Tage in der Familienhistorie allerdings für kurze Zeit der Vergangenheit angehören.

Denn Tochter Gina feiert in diesem Sommer an der Seite ihres Verlobten ihre Traumhochzeit! Nahe dem Hafengelände von Andratx will die 26-jährige Reiterin ihrem Auserwählten das Jawort geben und sich für immer an ihn binden.

Besonders rührend: Bruder und Rennfahrer Mick soll - gemeinsam mit Iains Bruder Jaime - Trauzeuge werden. Führt der ehemalige Haas-Pilot seine große Schwester also schon bald zum Altar?

Wahrscheinlich! Die beiden verbindet nicht zuletzt aufgrund des Unfalls ein enges Band und eine tiefe Freundschaft zwischen Geschwistern. Lautere Spekulationen gibt es dagegen über Papa Michael.