Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti wieder vereint: Tochter Aurora hat Ja gesagt
Sizilien (Italien) - Aurora Ramazzotti (29) ist unter der Haube: Die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) hat ihrem langjährigen Partner Goffredo Cerza (30) bei einer Traumhochzeit auf Sizilien das Jawort gegeben und ihren Fans intime Einblicke in die ausgelassene Feier gewährt.
Es dürfte allem Anschein nach ein rauschendes Fest gewesen sein: Drei Tage lang feierten Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza am ersten Juli-Wochenende ihr großes Liebesglück.
Nach der standesamtlichen Trauung am Freitag in der sizilianischen Gemeinde Militello in Val di Catania folgte am Samstag die luxuriöse Hochzeitssause mit Familien und Freunden, an der auch die Öffentlichkeit teilhaben durfte.
Bei Instagram teilten sowohl die Braut als auch ihre Mutter private Eindrücke der opulenten Hochzeitsfeier und enthüllten dabei ihre glamourösen Looks zu dem besonderen Anlass.
In einem schulterfreien Brautkleid mit Carmen-Ausschnitt, hohem Beinschlitz und langer Schleppe tanzte Aurora am Samstagabend an der Seite ihres Ehemannes Goffredo durch die jubelnde Menge, während sie von zahlreichen Handykameras abgelichtet wurde.
Weitere Schnappschüsse der pompösen Party, die Michelle Hunziker auf ihrem Profil hochgeladen hat, zeigen ihre Tochter unter anderem in einem langen, trägerlosen Spitzenkleid. Doch die Braut ist nicht der einzige Blickfang der Fotoreihe.
Intime Einblicke in Luxus-Hochzeit von Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza
Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti: Trautes Familienglück bei Hochzeit von Aurora Ramazzotti
Neben einem Küsschen für ihre frisch getraute Tochter und einem ausgelassenen Bad in der Menge kommt es zu einem weiteren seltenen Anblick: Die Brautmutter strahlt an der Seite ihres Ex-Mannes Eros Ramazzotti in die Kamera.
Ein Video des Abends zeigt, wie sich der italienische Sänger unter die Gäste mischt und vergnügt das Tanzbein schwingt, während er zwischendurch bei einem entspannten Drink an der Bar mit seiner Ex-Frau plaudert und dabei herzhaft lacht.
Sowohl die Moderatorin als auch der Musiker scheinen das Eheglück ihrer gemeinsamen Tochter in vollen Zügen zu genießen.
Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza, die ihre Verlobung Ende 2024 bekannt gegeben hatten, sind bereits Eltern eines kleinen Jungen: Im März 2023 hatte das Paar Söhnchen Cesare (3) auf der Welt begrüßt. Nun haben die beiden ihre Liebe offiziell besiegelt.
Titelfoto: picture alliance / dpa | Axel Heimken