ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel motzt gegen Sommerhaus-Gewinnerin: "Mädels, bitte, zieht euch was an!"

Berlin - Influencerin Edda Pilz (25) sorgte mit einem Outfit-Zoff am Flughafen für Diskussionen: Die " Are you the One "-Darstellerin wurde beim Boarding von Berlin nach München wegen ihres Looks zunächst abgewiesen. Jetzt äußert sich auch Andrea Kiewel (61).

In ihrer Kolumne kritisiert Andrea Kiewel (61) zu freizügige Outfits am Flughafen. (Archivfoto) © Gerald Matzka/dpa

Laut Eddas Instagram-Statement durfte sie erst weiterreisen, nachdem sie sich eine Jacke übergezogen hatte. Die Airline verwies im Nachgang auf ihre Regeln zum Wohlbefinden aller Passagiere.

Der Vorfall sorgt nun auch im TV für Wirbel: "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel (61) positionierte sich klar – und kritisierte den Look deutlich.

"Mädels, bitte, zieht euch was an!", poltert Kiewel in ihrer Kolumne in der "SuperIllu". Sportliche Outfits hätten ihrer Meinung nach im Alltag außerhalb des Fitnessstudios nichts verloren.

Mit Blick auf das Berliner Stadtleben sagt sie außerdem: "Der Berliner Ku’damm ist nicht die Copacabana."