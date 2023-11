Michelle Hunziker macht es offiziell: Das ist der neue Mann an ihrer Seite!

Michelle Hunziker (46) genießt ihr Liebesglück mit ihrem neuen Freund Alessandro Carollo (41). © Montage: Screenshot/Instagram/dr.carollo, Thomas Banneyer/dpa

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt machen sie es offiziell: Michelle Hunziker (46) und Dr. Alessandro Carollo (41) turtelten vergangenes Wochenende im gemeinsamen Liebesurlaub in der Schweiz.

Bei Instagram teilte das Paar einige Impressionen des romantischen Ausflugs ins Tessin, postete Fotos einer gemeinsamen Bootsfahrt mit Champagner und machte seine Fans mit einem Dinner im Fünf-Sterne-Hotel am Luganer See neidisch.



Zurück in Italien gönnten sich die Moderatorin und ihr Liebster dann noch eine Ladung Action: In Bodyflying-Anzügen ließ sich das Paar in einem Windkanal durch die Lüfte wirbeln und strahlte bis über beide Ohren in die Kamera.

Dass es zwischen der Schweizerin und dem italienischen Arzt gefunkt haben soll, wurde schon seit Längerem gemunkelt: Erst kürzlich hatten die beiden, unabhängig voneinander, Fotos eines Motorrad-Ausflugs geteilt, bei dem sie ganz offensichtlich mit der gleichen Maschine unterwegs waren.



Zudem soll das Paar zuvor schon mehrfach zusammen in Mailand gesichtet worden sein und dabei Berichten zufolge "sehr verliebt" gewirkt haben.