Sohn von Michael Schumacher offen wie nie: Mick äußert sich zu seinem neuen Liebesglück

Mick Schumacher (24) genoss die Formel-1 freie Zeit mit seiner neuen Freundin Laila Hasanovic (22) in Saint Tropez. © Screenshot/Instagram/mickschumacher

"Ich bin wirklich glücklich", sagte der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (54) in einem Gespräch bei RTL.

Zuvor hatte der Rennfahrer ein Foto von sich und seiner Liebsten bei Instagram geteilt. Und auch in Zukunft können sich seine rund 3,6 Millionen Follower auf neue Beiträge des 24-Jährigen freuen. "Ich verstecke mich davor nicht, dementsprechend habe ich es eben geteilt. Aber trotzdem ist es nicht etwas, was ich jetzt öffentlich in den Medien besprechen werde", so der Formel-2-Weltmeister von 2020 weiter.

Wenn er etwas zu diesem Thema zu sagen habe, werde er dies weiterhin per Foto über soziale Medien machen.

Dass der Rennfahrer seine Partnerin und sich so innig bei Instagram zeigt, ist schon verwunderlich. Denn generell teilen die Schumachers wenig Privates.

Lediglich an der Rennstrecke bekam man seine Ex-Freundin Justine Huysman, die internationales Recht an der Universität von Oslo studieren soll, zu Gesicht.