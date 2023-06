Er wurde nur 52 Jahre alt: "Breaking Bad"-Darsteller plötzlich gestorben

"Er war eine freundliche, sensible, intelligente und begabte Seele", so eine seiner Schwestern gegenüber CBS News . "Das ist ein so erschütternder Verlust eines großen Lebens."

Dies verkündete die Familie des Schauspielers in einem Statement auf Facebook . So sei Batayeh bereits am 1. Juni verschieden.

Zwar stand Batayeh bereits für mehrere große Serien und Filme vor der Kamera, so zum Beispiel für "CSI: Miami", "It's Always Sunny in Philadelphia" und "Leg dich nicht mit Zohan an". Am bekanntesten ist jedoch bis heute seine Rolle als Dennis Markowski in der Drama-Show "Breaking Bad".

Dort verkörperte er den Manager eines Waschsalons namens "Lavanderia Brillante", der dem Kriminellen-Duo Walter "Heisenberg" White und Jesse Pinkman als geheimes Drogenlabor diente. Zwar war Batayeh in nur insgesamt drei Folgen zu sehen – aufgrund der Wichtigkeit seiner Rolle ist er den meisten Fans jedoch auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben.

Zuletzt hatte sich Batayeh auch einen Namen als Komiker gemacht und war bei diversen Comedy-Specials und -Festivals aufgetreten.