Deshalb will Miley Cyrus nie wieder das Gras von ihrer Mutter rauchen!

Von dem Gras ihrer Mutter wird Miley Cyrus (31) künftig wohl die Finger lassen. (Archivbild) © Marius Becker/ dpa

Als sie das letzte Mal nur einen winzigen Zug von dem Zeug genommen habe, hätte sie drei Tage lang kein Auto mehr fahren können, erklärte der 31-jährige Popstar in der neusten Folge der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction" gegenüber Moderator David Letterman.

Sie habe nicht mal mehr gewusst, wer sie überhaupt war, ergänzte die "Wrecking Ball"-Sängerin.

Sie sei allerdings nicht die einzige, der das Kraut ihrer Mutter - Leticia Tish Cyrus (57) - negativ in Erinnerung bleiben werde.

Schließlich habe selbst der für seinen übermäßigen Cannabis-Konsum bekannte US-Rapper Wiz Khalifa (36) davon mal eine "Panikattacke" bekommen.

Kurios: Ursprünglich habe Miley selbst ihre Mutter überhaupt erst auf den Geschmack der pflanzlichen Droge gebracht, als sie ihr es aufgrund von Schlafproblemen empfohlen habe.