"Hannah Montana" feiert 20-jähriges Jubiläum - plant Miley Cyrus das Comeback?

USA - In diesem Jahr feiert die Kultserie "Hannah Montana" ihr 20-jähriges Jubiläum - folgt nun das langersehnte Comeback?

Miley Cyrus (33) plant zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" etwas ganz Besonderes. © Jordan Strauss/Invision/dpa

2006 begeisterte Miley Cyrus (33) erstmals als "Hannah Montana" und erzielte durch die Disney-Sitcom ihren Durchbruch.

In insgesamt vier Staffeln eroberte sie die Herzen ihrer Fans im Sturm.

Wie die New Zealand Herald nun berichtete, arbeite die 33-Jährige derzeit intensiv an etwas ganz Besonderem, um die Kultfigur zu ehren - was genau, verriet sie dabei jedoch noch nicht.

In einem Interview erklärte Cyrus, sie wolle den Fans das Gefühl geben, gesehen zu werden.