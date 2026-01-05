"Hannah Montana" feiert 20-jähriges Jubiläum - plant Miley Cyrus das Comeback?
USA - In diesem Jahr feiert die Kultserie "Hannah Montana" ihr 20-jähriges Jubiläum - folgt nun das langersehnte Comeback?
2006 begeisterte Miley Cyrus (33) erstmals als "Hannah Montana" und erzielte durch die Disney-Sitcom ihren Durchbruch.
In insgesamt vier Staffeln eroberte sie die Herzen ihrer Fans im Sturm.
Wie die New Zealand Herald nun berichtete, arbeite die 33-Jährige derzeit intensiv an etwas ganz Besonderem, um die Kultfigur zu ehren - was genau, verriet sie dabei jedoch noch nicht.
In einem Interview erklärte Cyrus, sie wolle den Fans das Gefühl geben, gesehen zu werden.
Miley Cyrus ist stolz auf ihre Rolle als "Hannah Montana"
"Ich möchte etwas wirklich, wirklich Besonderes dafür gestalten, weil es der Anfang von all dem war, was heute hier existiert. Ohne Hannah gäbe es diese Version von mir wirklich nicht", so die "Flowers"-Interpretin zu den Comeback-Gerüchten.
Nach dem Ende der Serie hatte Cyrus eigentlich geplant, die Rolle hinter sich zu lassen und ihr sauberes Image abzulegen - mittlerweile hege sie jedoch viel Zuneigung und ein Gefühl von Nostalgie für die Figur.
Vor Kurzem wurde die 33-Jährige zudem als "Disney Legend" ausgezeichnet. Dabei betonte sie, dass sie immer noch stolz darauf sei, "Hannah Montana" gewesen zu sein.
Für die Fans der "The Best of Both Worlds"-Sängerin heißt es nun: abwarten und gespannt sein, wie genau Cyrus die Blondine wieder zum Leben erwecken wird.
