"Hannah Montana" feiert 20-jähriges Jubiläum - plant Miley Cyrus das Comeback?

Vor 20 Jahren begeisterte Miley Cyrus als "Hannah Montana" viele Fans - gibt es nun ein Comeback?

Von Janina Rößler

USA - In diesem Jahr feiert die Kultserie "Hannah Montana" ihr 20-jähriges Jubiläum - folgt nun das langersehnte Comeback?

Miley Cyrus (33) plant zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" etwas ganz Besonderes.
Miley Cyrus (33) plant zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" etwas ganz Besonderes.  © Jordan Strauss/Invision/dpa

2006 begeisterte Miley Cyrus (33) erstmals als "Hannah Montana" und erzielte durch die Disney-Sitcom ihren Durchbruch.

In insgesamt vier Staffeln eroberte sie die Herzen ihrer Fans im Sturm.

Wie die New Zealand Herald nun berichtete, arbeite die 33-Jährige derzeit intensiv an etwas ganz Besonderem, um die Kultfigur zu ehren - was genau, verriet sie dabei jedoch noch nicht.

"Immer noch das, was ich will?" - Miley Cyrus spricht offen über mögliches Karriere-Aus
Miley Cyrus "Immer noch das, was ich will?" - Miley Cyrus spricht offen über mögliches Karriere-Aus

In einem Interview erklärte Cyrus, sie wolle den Fans das Gefühl geben, gesehen zu werden.

Miley Cyrus ist stolz auf ihre Rolle als "Hannah Montana"

Mit der Rolle als "Hannah Montana" gelang Miley Cyrus der große Durchbruch. (Archivfoto)
Mit der Rolle als "Hannah Montana" gelang Miley Cyrus der große Durchbruch. (Archivfoto)  © MICHAEL BUCKNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Ich möchte etwas wirklich, wirklich Besonderes dafür gestalten, weil es der Anfang von all dem war, was heute hier existiert. Ohne Hannah gäbe es diese Version von mir wirklich nicht", so die "Flowers"-Interpretin zu den Comeback-Gerüchten.

Nach dem Ende der Serie hatte Cyrus eigentlich geplant, die Rolle hinter sich zu lassen und ihr sauberes Image abzulegen - mittlerweile hege sie jedoch viel Zuneigung und ein Gefühl von Nostalgie für die Figur.

Vor Kurzem wurde die 33-Jährige zudem als "Disney Legend" ausgezeichnet. Dabei betonte sie, dass sie immer noch stolz darauf sei, "Hannah Montana" gewesen zu sein.

Nach Ehe-Desaster mit Liam Hemsworth: Miley Cyrus zeigt sich frisch verlobt auf rotem Teppich
Miley Cyrus Nach Ehe-Desaster mit Liam Hemsworth: Miley Cyrus zeigt sich frisch verlobt auf rotem Teppich

Für die Fans der "The Best of Both Worlds"-Sängerin heißt es nun: abwarten und gespannt sein, wie genau Cyrus die Blondine wieder zum Leben erwecken wird.

Titelfoto: Montage: Jordan Strauss/Invision/dpa, MICHAEL BUCKNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mehr zum Thema Miley Cyrus: