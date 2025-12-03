Nach Ehe-Desaster mit Liam Hemsworth: Miley Cyrus zeigt sich frisch verlobt auf rotem Teppich

Am Montag zeigte sich Miley Cyrus (33) gemeinsam mit ihrem Verlobten Maxx Morando (27) vor den Kameras.

Von Jennifer Schneider

Los Angeles - Das Glitzern auf dem roten Teppich hatte bei der "Avatar: Feuer und Asche"-Premiere in Los Angeles eine ganz andere Bedeutung. Am Montag zeigte sich Miley Cyrus (33) gemeinsam mit ihrem musikalischen Partner Maxx Morando (27) vor den Kameras. Doch nicht nur der Auftritt als Paar war für die Fotografen ein "Hingucker". Stolz präsentierte die "Hannah Montana"-Darstellerin ihren Verlobungsring.

Verliebt, verlobt und bald verheiratet? Nach vier Jahren Beziehung gehen Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (27) den ersten Schritt in Richtung Ehe. © Fotomontage/VALERIE MACON / AFP Neben ihrem eleganten schwarzen Kleid trug die Sängerin bei der Veranstaltung ein goldenes Schmuckstück mit 14 Karat. In der Fassung des Ringes selbst verbarg sich ein prächtiger Diamant. Diese Details verriet die Schmuckdesignerin Jacquie Aiche in einem Gespräch mit "Page Six". Bereits einige Tage vor der Film-Premiere zeigte die 33-Jährige ihr neues Liebes-Accessoire im Netz. Mit einem Geburtstags-Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account "mileycyrus" präsentierte sie unauffällig ihren luxuriösen Verlobungsring. Viele ihrer 211 Millionen Fans ahnten von dem Verlöbnis nichts. Stattdessen schickten sie der Berühmtheit zahlreiche und feierliche Grüße.

Nach langer On-off-Beziehung und Blitz-Scheidung: Sie lässt sich auf neuen Mann ein