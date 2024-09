Klage gegen Miley Cyrus und ihren Mega-Hit "Flowers" - Doch das ist wirklich ihre Sorge

Los Angeles (USA) - Mit ihrem Song "Flowers" landete Miley Cyrus (31) auf Platz 1 der Charts, doch dieser beschert ihr nun einen juristischen Rechtsstreit. Allerdings sorgt sich die Sängerin weniger um die Klage an sich.

Dem Superstar (31) wird vorgeworfen, ihren Mega-Hit "Flowers" abgekupfert zu haben. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Investmentfirma "Tempo Music Investments" erhebt Klage gegen Miley Cyrus, denn ihr erfolgreicher Hit "Flowers" soll eine Kopie von Bruno Mars' (38) Song "When I Was Your Man" sein.

Doch laut eines Insiders sei die 31-Jährige weniger über die Klage besorgt, sondern mache sich eher darüber Gedanken, erstmals bestätigen zu müssen, dass es in dem Song um ihren Ex Liam Hemsworth (34) geht.

Noch nie hat die ehemalige "Hannah Montana"-Darstellerin öffentlich zugegeben, dass "Flowers" eine Art Abrechnung mit ihrem Ex-Mann ist, von dem sie sich 2020 scheiden ließ.

Nun Geständnisse "auf Band" über den Song abgeben zu müssen, soll die Grammy-Gewinnerin beunruhigen, verrät eine Quelle gegenüber DailyMail.

"Sie sei besorgt, dass sie ihre Inspiration für das Schreiben des Songs preisgeben muss", heißt es weiter. "Obwohl sie kein Problem damit hat, zu behaupten, dass es sich um eine Reaktion auf Bruno handelte, ist es sehr beunruhigend, öffentlich und aktenkundig zu verraten, dass es speziell um Liam ging."