Wieder die Alte? So sieht Miley Cyrus nicht mehr aus!

Nur wenige Tage zuvor präsentierte sich Miley Cyrus (30) noch mit blonden Haaren! © ANGELA WEISS / AFP

In den vergangenen Jahren hielt "Flowers"-Sängerin Miley Cyrus (30) ihre geliebten Fans mit den verschiedensten und ausgefallensten Looks auf Trab.

Egal ob ein schicker Kurzhaarschnitt, ein gewagter Undercut, ein wilder Bob oder sogar ein frecher Vokuhila: Es gibt kaum eine Frisur, die der ehemalige Disney-Star bisher noch nicht ausprobiert hat.

Ihr wohl nach wie vor bekanntester Haar-Style: Die lange braune Mähne, die sie zu Zeiten ihrer Hit-Serie "Hannah Montana" getragen hat - und diese scheint nun zurück zu sein!

Bei den jährlichen "Fashion Los Angeles Awards" am gestrigen Montag präsentierte sich die Musikerin nicht wie zuletzt noch mit einer blonden Fransenmähne. Stattdessen trug sie ihre Haare, ganz wie in alten Zeiten, in einem natürlichen Braunton!