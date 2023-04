Miley Cyrus: Nach ihrer Entjungferung hatte sie keinen Bock mehr auf "Hannah Montana"

Los Angeles - Als Hannah Montana wurde Miley Cyrus (30) Ende der 2000er Jahre zum internationalen Kinder- und Teenie-Star. Doch quasi in dem Moment, in dem sie ihre Jungfräulichkeit verlor, stand für die Sängerin und Schauspielerin fest: Jetzt ist Schluss mit Perücke tragen und Disney Channel.

Miley Cyrus (30) hatte mit 16 die Nase voll von "Hannah Montana". © AFP/Angela Weiss

Inzwischen gehört Miley Cyrus mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Doch ihre große Karriere begann im Alter von 12 Jahren im Fernsehen, als sie als Miley Stewart bzw. Hannah Montana gecastet wurde.

Die Serie lief äußert erfolgreich, bis nach fünf Jahren plötzlich Schluss war. Der Grund dafür lag weniger jedoch in der Show, sondern eher in Cyrus' Privatleben, wie die 30-Jährige inzwischen verriet.

"Es fühlte sich lächerlich an. In der Minute, in der ich Sex hatte, dachte ich: 'Ich kann die verdammte Perücke nicht wieder anziehen'", sagte die Sängerin laut dem Daily Star. Die Serie sei für sie danach etwas merkwürdig geworden. "Es fühlte sich einfach so an, als wäre ich erwachsen geworden."

Cyrus erklärte, dass sie zwar in Sorge gewesen sei, vielen ihrer Fans das Herz zu brechen - für sie aber feststand, dass sie nicht für immer ein "Disney Maskottchen" sein könne.