"Militante Veganerin" lässt auf OnlyFans alle Hüllen fallen: "Viele fragen nach getragenen Kleidungsstücken"

Berlin/Wien - Als "militante Veganerin" ist Raffaela Raab (26) spätestens seit ihrer Gesangseinlage bei DSDS in aller Munde. Doch die Österreicherin tritt in den sozialen Medien nicht nur als Extrem-Aktivistin auf - auch auf der Erotik-Plattform OnlyFans ist sie aktiv. Nun verriet sie, was ihre Fans am häufigsten von ihr verlangen.