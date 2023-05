"Militante Veganerin" schockt Muskel-Legende: "Wenn er mir schmeckt, darf ich ihn schlachten?"

Bonn/Darmstadt/Wien - "Militante Veganerin" trifft auf Bodybuilding-Ikone: Das von YouTuber Leeroy Matata (26) angesetzte Gespräch zwischen Raffaele Raab (27) und Markus Rühl (51) war an Brisanz und gegenseitiger Ablehnung kaum zu übertreffen. Mit manchen Äußerungen ging die Aktivistin aber über jegliche Grenzen weit hinaus.

Erst Schläge, dann Schlachthaus: Die "Militante Veganerin" alias Raffaela Raab (27) nahm YouTuber Leeroy Matata (26) wiederholt als lebendes Beispiel für ihre krassen Vergleiche. © Screenshot: YouTube/Leeroy will's wissen!

In dem rund 45-minütigen Video des Gesprächs, das in weiten Teilen eher einem Dauerstreit glich, fanden die Vertreterin der vollends tierfreien Ernährung sowie der Fleischfreund nicht zueinander. Dies lag - zumindest nach Ansicht des Gastgebers sowie der Muskel-Legende - aber weitestgehend an der studierten Medizinerin.

Denn mit ihrer mittlerweile durchaus einem breiten Publikum bekannten, radikalen Art und ihrem Hang dazu, ihrem Gegenüber regelrechte Verbote in Bezug auf seinen bisherigen Lebenswandel auszusprechen, befeuerte sie die ohnehin schon angespannte Diskussion wohlwollend.

Dabei machte sie zur Untermalung ihres Standpunktes sogar nicht vor radikaler Gewaltandrohung Halt und hatte es dabei vor allem auf Moderator Leeroy abgesehen. In Richtung des einstigen Masse-Monsters tätigte sie schockierende Aussagen wie: "Darf ich frei entscheiden, ob ich den Leeroy jetzt schlage?"

Nicht nur dem indirekt Angesprochenen entglitten dabei für einen kurzen Moment die Gesichtszüge. Auch Rühl wies seine Gegenüber bestimmt darauf hin, dass es bei dieser Form der freien Entscheidung - die die 27-Jährige angesichts des Konsums von tierischen Lebensmitteln wiederholt nicht akzeptierte - bestehende Grundrechte zu berücksichtigen gelte.

Damit hatte es der YouTuber aber noch nicht überstanden.