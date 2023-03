"Stranger Things"-Star verkündet Neuigkeiten: Es geht um den Zweiten Weltkrieg!

Wie Brown voller Vorfreude in einem Video-Beitrag auf ihrem Instagram-Account verkündetet, wird es darin um die 18-jährige Nellie Morris gehen, die im Bezirk East End in der englischen Stadt London lebt. Als diese durch Zufall auf einen US-amerikanischen Fliegersoldaten trifft, ändert sich ihre Welt von Grund auf.

Tatsächlich wird die "Eleven"-Darstellerin in Zukunft erst einmal die Feder schwingen und unter die Autoren gehen. So veröffentlicht sie bereits im September dieses Jahres ihren ersten Roman!

Durch ihre Rolle als "Eleven" in der Netflix-Serie "Stranger Things" wurde Millie Bobby Brown weltberühmt. © Copyright Netflix

Was die fiktive Geschichte rund um Morris und Ray so besonders macht?



Inspiriert wurde das Hollywood-Küken beim Schreiben durch seine eigene Familiengeschichte: So überlebte Browns Großmutter Ruth die U-Bahn-Katastrophe von Bethnal Green am 3. März 1943.

Damals starben 173 Menschen, als während eines Fliegeralarms in einer Londoner U-Bahn-Station Panik ausbrach.

"Inspiriert von meiner Nanny Ruth, ist dieses Buch sehr persönlich und liegt mir sehr am Herzen", so die 19-Jährige in Bezug auf ihr bald erscheinendes Buch weiterhin. "Ich bin mit all den Geschichten über ihre Zeit im Krieg aufgewachsen. Es ist mir eine Ehre, ihre Geschichte lebendig zu halten."