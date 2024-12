Mit 69 Jahren: Eminems Mutter Debbie Nelson ist tot!

St. Joseph (Missouri, USA) - Debbie Nelson ist im Alter von 69 Jahren verstorben! Die Mutter des US-Rappers Eminem (52) hatte an einer Lungenkrebs-Erkrankung gelitten.

Das Verhältnis zwischen Eminem und seiner Mutter war kompliziert. In seinen Karriereanfängen beschuldigte der Rapper seiner Mutter der Drogenabhängigkeit sowie ihres angeblich gewalttätigen Verhaltens gegenüber ihm.

Demnach starb Nelson am gestrigen Montagabend (Ortszeit) in St. Joseph, im US-Bundesstaat Missouri. Ihre Erkrankung ist im September 2024 bekannt geworden.

Nelson verklagte ihren Sohn 1999 wegen Verleumdung und gewann den Prozess. In Songs wie "Cleaning Out My Closet" thematisierte Eminem das schwierige Verhältnis zu Nelson. Laut Berichten verbesserte sich das Verhältnis zwischen beiden im letzten Jahrzehnt wieder.

Debbie Nelson gratulierte ihrem Sohn im Jahr 2022 öffentlich zur Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame.