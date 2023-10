Mit nur 26 Jahren: "Miss World"-Model Sherika De Armas tot

Montevideo - Die ehemalige Miss Uruguay Sherika De Armas ist am Mittwoch, dem 11. Oktober, im Alter von 26 Jahren verstorben. Sie verlor den zweijährigen Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs.

Sherika De Armas (†26) verlor den Kampf gegen den Krebs. © Instagram/globalpageantry

Dies berichtete die New York Post, unter Berufung auf die lokale Tageszeitung La Prensa Gráfica.

Freunde und Familie nahmen in den sozialen Medien Abschied von De Armas und zeigten sich entsetzt über ihren Tod in so jungen Jahren: "Flieg hoch, kleine Schwester. Für immer und ewig", schrieb ihr Bruder Mayk' De Armas laut der Zeitung.

Die amtierende Miss Uruguay, Carla Romero, zeigte ebenfalls ihre Anteilnahme: "Eine der schönsten Frauen, die ich je kennengelernt habe. Äußerlich und innerlich", heißt es in ihrem Beitrag auf Instagram.

Das Model De Armas hatte im Jahr 2015 Uruguay bei der Suche nach der "Miss World" in China vertreten. Die damals 18-Jährige kam nicht unter die Top 30, galt dennoch als eine der Top-Talente des Landes.