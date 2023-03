Miya Folick mit Dermot Kennedy in Hamburg: "Ich genieße es wirklich sehr, in Deutschland zu sein"

Hamburg - Sängerin Miya Folick (33, " Premonitions" ) spielt am 21. März als Support für den irischen Singer-Songwriter Dermot Kennedy (31, "Better Days" ) in der Hamburg Barclays Arena. Mit TAG24 sprach sie vorab darüber, was sie während der Tour vermisst und wer sie beeinflusst hat.

"Die Kultur der Familie meiner Mutter hat mich und meine Musik definitiv beeinflusst." © Johnny Marlow

TAG24: Du bist auch in Deutschland auf Tournee. In Hamburg wirst Du vor einem (hoffentlich) ausverkauften Publikum in der Barclays Arena spielen. Bist Du sehr aufgeregt? Was vermisst Du am meisten während der Tournee?

Folick: Ich bin sehr aufgeregt. Das Publikum bei diesen Shows war unglaublich - freundlich, leidenschaftlich, respektvoll. Und ich genieße es wirklich sehr, in Deutschland zu sein. Das Brot ist viel besser als in den USA.

Während der Tournee vermisse ich meine Familie und Freunde am meisten. Und ich vermisse die Privatsphäre. Eine Tournee ist eine sehr intime Erfahrung.

TAG24: Der Vater Deiner Mutter ist aus Japan in die USA eingewandert. Beeinflusst Dich die Kultur in Deiner Musik?

Folick: Die Kultur der Familie meiner Mutter hat mich und meine Musik definitiv beeinflusst. Aber ich glaube, die größten Einflüsse auf meine Musik waren die Joni-Mitchell-CDs, die ich von meinem Vater gestohlen habe, und meine Gemeinschaft in Los Angeles. Die Musikszene hat meine Musik geprägt.

TAG24: Was sind Deine nächsten Projekte?

Folick: Mein Album kommt am 26. Mai heraus. Und ich werde dieses Jahr viel mehr touren. Dieses Jahr steht für mich ganz im Zeichen von "Roach". Und ich würde auch gerne mein Spanisch verbessern.

