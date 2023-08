Model verbringt Nacht mit Mann: "Ich war noch nie so schockiert in meinem Leben"

Berlin/Kassel - Es war nicht das erste Mal, dass Model und Schauspielerin Lucy Hellenbrecht (24, " Rote Rosen ") von einem missglückten Date mit einem Mann auf Instagram berichtete, doch in dem am gestrigen Sonntagabend veröffentlichten Video zeigt sich die Wahl-Berlinerin äußerst amüsiert - obwohl sie von einem für sie offenbar sehr schockierenden Erlebnis erzählt.

"Ich war noch nie so schockiert in meinem Leben", beginnt die 24-Jährige ihren Bericht in dem Clip , um dann im Anschluss sofort zu lachen.

In einem am Sonntagabend veröffentlichten Instagram-Video berichtet Lucy Hellenbrecht von einem Date mit einem Mann, welches ein für sie schockierendes Ende nahm. Doch die 24-Jährige muss bei dem Bericht herzhaft lachen. © Montage: Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

"Jetzt könnte man fragen: 'Lucy, warum ist das jetzt dieses Video wert, er ist halt ein Penner und ok?'", formuliert die 24-Jährige im Anschluss einen rhetorischen Einwand, auf den sie wie folgt reagiert: "Ja, ja aber wir sind Nachbarn!" (lacht erneute lauf auf).

"So was Dreistes habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt", greift das Model den Faden ihrer Schilderung erneut auf: "Er steht in meiner Wohnung, sagt mir zu Verabschiedung, er würde mich gerne heute Abend wiedersehen, geht zur Tür raus und blockiert mich!"

Die Geschichte würde aber noch besser: "Wir sind Nachbarn, ich weiß, wo er arbeitet, wir gehen ins gleiche Gym, ich weiß, um welche Uhrzeit er trainieren geht, und diese ganzen Infos hat er mir alle selber von sich aus gesagt."

"Das hast Du nicht ganz durchdacht", wendet sich Lucy lachend direkt an ihren verflossenen Dating-Partner. Natürlich würde sie ihm nun nicht nachstellen, bekräftigt die Berlinerin, um dann jedoch - erneut direkt an den Mann gewandt - hinzuzufügen: "Aber Gott sei mit Dir, wenn wir uns nochmal zufälligerweise begegnen!"

"Wenn wir das nicht tun: Karma kommt", endet das Statement von Lucy.