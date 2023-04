Moderatorin Laura Karasek verrät Geheimnis: "Nachts ist alles möglich, morgens nix"

Frankfurt am Main - Aus den Fußstapfen ihrer berühmten Eltern Hellmuth Karasek (†81) und Armgard Seegers (70) ist Laura Karasek (40) längst herausgetreten. In einem aktuellen Interview erklärte die Powerfrau jetzt ihr geheimes Erfolgsrezept.

Gegenüber der Bild verriet die studierte Juristin nun, dass sie jedenfalls mehr Nachtmensch als Morgenmensch sei. "Nachts ist alles möglich, morgens nix", so die 40-Jährige.

Am morgigen Sonntag, dem 23. April (22.05 Uhr/NDR) wird Laura Karasek erstmals durch die neue Staffel der beliebten "NDR-Quizshow" führen. Nicht das erste TV-Projekt der erfolgreichen Wahl-Frankfurterin, die unter anderem bereits die Talk-Show "Laura Karasek - Zart am Limit" bei ZDFneo moderiert hat und auch einen gleichnamigen Podcast betreibt.

Schlaf braucht sie generell wenig. "Ich gehe immer spät ins Bett, bin zu aufgewühlt. Schon für die Schule konnte ich nachts besser lernen. Die Gedanken sind da einfach schneller. Alles vor 12 Uhr morgens ist für mich blankes Überleben", berichtete die Nachteule.

In ihrer Schulzeit hätte sich die Podcasterin gerne ein anderes System gewünscht, denn: "Manche Menschen sind eben keine Lerche, sondern eine Nachtigall. Wissenschaftlich ist es so, dass Nachtmenschen einen anderen Biorhythmus haben. Und das ist bei Kindern ja nicht anders", so die Moderatorin.

Und ergänzte: "Ich hoffe, dass die Lehrer heute mehr Verständnis haben für Schüler, die eben nicht um 7 Uhr schon freudig ihr Bestes geben können."