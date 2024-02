Moneypenny ist tot! "James Bond"-Schauspielerin Pamela Salem gestorben

London (Vereinigtes Königreich) - Die britische Schauspielerin Pamela Salem, die vor allem für ihre Rolle als Miss Moneypenny in dem James-Bond-Film "Sag niemals nie" ("Never say never again") bekannt war, ist tot.

Schauspielerin Pamela Salem (✝80) ist tot. © IMAGO/(c)Warner Bros./courtesy Everett Collection

Sie sei bereits am vorgestrigen Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben, teilte die Produktionsfirma Big Finish Productions mit, für die Salem als Hörspiel-Sprecherin gearbeitet hatte. Noch 2020 hatte sie an der Hörspielreihe "Doctor Who: The Fourth Doctor Adventures" mitgewirkt.

Nach einer Karriere am Theater übernahm Salem in den 1970er Jahren Gastrollen in zahlreichen TV-Serien und war in einigen Filmen zu sehen. 1978 spielte sie an der Seite von Sean Connery (✝90) in dem Krimi "Der große Eisenbahnraub" mit. 1983 übernahm sie auf Empfehlung Connerys bei dessen 007-Comeback in "Sag niemals nie" einmalig die Rolle der Moneypenny.

Das Remake des James-Bond-Films "Feuerball" zählt nicht zur langjährigen 007-Reihe der Produktionsfirma EON und lief 1983 in Konkurrenz zu "Octopussy" mit Roger Moore (✝89). Im Fernsehen war Salem, die in den 90er Jahren in die USA übersiedelte, in zahlreichen bekannten Serien zu sehen, darunter die britische Seifenoper "Eastenders" sowie die US-Serienerfolge "Magnum: PI", "Emergency Room" und "The West Wing: Im Zentrum der Macht".