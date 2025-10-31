Komplette Typ-Veränderung: So habt Ihr Motsi Mabuse noch nie gesehen
Frankfurt am Main/London (Großbritannien) - Was für ein Auftritt! In der aktuellen Ausgabe der beliebten BBC-Tanzshow "Strictly Come Dancing" sorgte Motsi Mabuse (44) für Gesprächsstoff - und das ganz ohne spektakuläre Choreografie.
Die ehemalige Profitänzerin präsentierte sich dieses Mal nämlich ungewohnt natürlich: ohne Perücke, ohne kunstvoll gestylte Frisur, dafür mit ihrem eigenen, kurzen Afro. Es handelt sich um einen Anblick, den viele Zuschauer nie gesehen haben.
Statt der gewohnten Glamour-Looks zeigte sich Motsi mit einem glitzernden Paillettenkleid, dezentem Make-up und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein.
Das Ergebnis: pure Eleganz, ganz ohne Schnörkel.
Auf ihrem Instagram-Kanal überschlug sich die Begeisterung. Unter ihrem Post sammelten sich unzählige Komplimente von "Was für eine Verwandlung! Einfach umwerfend und unglaublich schön!" bis hin zu "Love this look".
Motsi Mabuses Anhänger sind vollkommen begeistert
Ihre Fans feiern nicht nur ihren Stil, sondern vor allem den Mut, sich echt und unverstellt zu zeigen. Zudem hagelte es in der Kommentarspalte unzählbare Herzen- und Flammen-Emojis. Auch ihre Kollegen aus der Show sollen beeindruckt gewesen sein.
Motsi, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder betont hat, wie wichtig ihr ein gesunder und bewusster Lebensstil ist, setzt damit ein nächstes starkes Zeichen: Schönheit beginnt da, wo man sich selbst treu bleibt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa