Komplette Typ-Veränderung: So habt Ihr Motsi Mabuse noch nie gesehen

Frankfurt am Main/London (Großbritannien) - Was für ein Auftritt! In der aktuellen Ausgabe der beliebten BBC-Tanzshow "Strictly Come Dancing" sorgte Motsi Mabuse (44) für Gesprächsstoff - und das ganz ohne spektakuläre Choreografie.

Motsi Mabuse (44) zeigte sich bei der letzten "Strictly Come Dancing"-Folge mit neuer Frisur. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die ehemalige Profitänzerin präsentierte sich dieses Mal nämlich ungewohnt natürlich: ohne Perücke, ohne kunstvoll gestylte Frisur, dafür mit ihrem eigenen, kurzen Afro. Es handelt sich um einen Anblick, den viele Zuschauer nie gesehen haben.

Statt der gewohnten Glamour-Looks zeigte sich Motsi mit einem glitzernden Paillettenkleid, dezentem Make-up und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein.

Das Ergebnis: pure Eleganz, ganz ohne Schnörkel.

Auf ihrem Instagram-Kanal überschlug sich die Begeisterung. Unter ihrem Post sammelten sich unzählige Komplimente von "Was für eine Verwandlung! Einfach umwerfend und unglaublich schön!" bis hin zu "Love this look".