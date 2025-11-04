"Etwas ganz Besonderes": So emotional ist Motsi Mabuses Wiedersehen mit "ihren Jungs"
Frankfurt am Main/Riesa - Noch nicht einmal ein halbes Jahr ist seit dem Ende der 18. Staffel von "Let's Dance" vergangen und schon haben sich die drei Juroren Motsi Mabuse (44), Jorge González (58) und Joachim Llambi (61) offenbar gegenseitig heftig vermisst.
Denn anlässlich des Starts der Live-Tour der Tanzshow in Riesa gab es jetzt ein emotionales Wiedersehen der drei!
"Gestern war mein erster Abend auf der 'Let's Dance'-Tour", schreibt Motsi zu einem Post mit Reels und Fotos der Wiedervereinigung auf Instagram.
"Wieder unterwegs mit meinen Jungs und es fühlt sich einfach richtig an", fährt sie begeistert fort. "Es ist etwas ganz Besonderes, an einem Ort zu sein, wo man sich verstanden, gesehen und willkommen fühlt."
Noch bis Anfang Dezember dauert die Tour an, wenn das große Live-Event in vielen deutschen Städten zu sehen sein wird. "Einen Hauch von Hollywood" kann Motsi dabei ausmachen und dementsprechend schick herausgeputzt sehen sie und "ihre Jungs" natürlich auch beim Auftakt aus.
Dafür gibt es dann von der 44-Jährigen auch noch ein großes Extra-Dankeschön an ihren Stylisten Lukas, der Motsi auf der Tour begleiten wird.
Was hat es mit Motsi Mabuses grauen Stellen auf sich?
Allerdings hatte Lukas auch noch eine kleine Bitte an die Jurorin. "Meine Ellenbogen sind immer noch grau", schreibt Motsi. "Es ist nicht Lukas schuld. Musste ich schreiben", fährt sie mit jeder Menge Tränen lachender Emojis fort.
Und woher kommen die grauen Stellen? Natürlich von einer Halloween-Party! Denn dort hatte sich Motsi in ein spektakuläres Zombie-Kostüm gepackt - natürlich mit Make-up am ganzen Körper. Und davon ist offenbar noch das ein oder andere kleine Überbleibsel zu sehen.
Die Fans und natürlich auch die Tänzer und Juroren müssen nach dem Ende der Live-Tour übrigens auch gar nicht mehr lange auf das nächste Wiedersehen warten. Denn RTL hat bereits für 2026 eine neue Staffel von "Let's Dance" angekündigt.
Genaue Termine gibt es zwar noch nicht. Aber wie üblich wird die Show wohl auch im kommenden Jahr wieder Mitte Februar starten.
Titelfoto: Bild-Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Thomas Banneyer/dpa