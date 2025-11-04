"Etwas ganz Besonderes": So emotional ist Motsi Mabuses Wiedersehen mit "ihren Jungs"

Frankfurt am Main/Riesa - Noch nicht einmal ein halbes Jahr ist seit dem Ende der 18. Staffel von " Let's Dance " vergangen und schon haben sich die drei Juroren Motsi Mabuse (44), Jorge González (58) und Joachim Llambi (61) offenbar gegenseitig heftig vermisst.

Glücklich wiedervereint: Zum Auftakt der "Let's Dance"-Live-Tour trafen sich auch die drei Juroren. (Archivfoto) © Bild-Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Thomas Banneyer/dpa

Denn anlässlich des Starts der Live-Tour der Tanzshow in Riesa gab es jetzt ein emotionales Wiedersehen der drei!

"Gestern war mein erster Abend auf der 'Let's Dance'-Tour", schreibt Motsi zu einem Post mit Reels und Fotos der Wiedervereinigung auf Instagram.

"Wieder unterwegs mit meinen Jungs und es fühlt sich einfach richtig an", fährt sie begeistert fort. "Es ist etwas ganz Besonderes, an einem Ort zu sein, wo man sich verstanden, gesehen und willkommen fühlt."

Noch bis Anfang Dezember dauert die Tour an, wenn das große Live-Event in vielen deutschen Städten zu sehen sein wird. "Einen Hauch von Hollywood" kann Motsi dabei ausmachen und dementsprechend schick herausgeputzt sehen sie und "ihre Jungs" natürlich auch beim Auftakt aus.

Dafür gibt es dann von der 44-Jährigen auch noch ein großes Extra-Dankeschön an ihren Stylisten Lukas, der Motsi auf der Tour begleiten wird.