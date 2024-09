Musiker Fritz Kalkbrenner sieht die Berliner Clubszene kurz vor dem Aussterben

Berlin - Der bekannte DJ Fritz Kalkbrenner (43) ist seit Jahren in der internationalen Clubwelt zu Hause. Für ihn haben sich diese Orte in der Hauptstadt stark verändert und stehen sogar kurz vor dem Aussterben.

Aus seiner Sicht wären diese Orte in der Hauptstadt kurz vor dem Aussterben. Im Interview mit t-online , offenbart er, wie sehr sich die Club-Szene in den vergangenen Jahren verändert hat.

Am 1. November bringt Kalkbrenner ein neues Album heraus. Unter dem Titel "Third Place" thematisiert er unter anderem Orte, die es, seiner Meinung nach, neben der Arbeit und dem eigenen Zuhause geben muss. Wo Menschen zusammenkommen, um Spaß zu haben, sich auszutauschen und ihre Sichtweite zu erweitern.

Für Kalkbrenner sei die Clubwelt nach der Wende ein einfaches aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Welten gewesen. © Annette Riedl/dpa

Für den Musikproduzenten gab es die erste Veränderung in der Club-Kultur im Jahr 1989: "Es gab nach der Wende zum Beispiel haufenweise Industriebrachen und viele verlassene Gebäude. Die Leute haben darin einfach Clubs eröffnet."

Niemand habe sich damals Gedanken über die Finanzierung gemacht. Es sei ein einfaches aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Welten gewesen. "Die wilde, unbekannte Club-Kultur ist ein fester Teil des Nachwende-Berlins gewesen. Das hallt zwar bis heute nach, über 30 Jahre nach dem Mauerfall. Doch dieses Gefühl nimmt auch immer weiter ab.", so Kalkbrenner.

Als er 1997 in die Club-Szene einstieg, war es eine sehr aufregende Zeit. Überall in der Hauptstadt gab es Party, Clubs und feiernde Menschen - sogar an Orten, an denen es heute undenkbar wäre.

"Der Spirit ist immer da, mal mehr, mal weniger, doch auf lange Sicht nimmt das Gefühl ab. Und die Clubs als Orte, an denen man zusammenkommt, gibt es immer weniger", ergänzte er.

Zudem ergänzte er, dass viele solide Clubs über die Jahre aussortiert worden seien, weil das Geld in die Stadt fließt. Viele Touristen würden dennoch nur nach Berlin kommen, um die Club-Szene zu erleben.

Dieser Punkt sei für Kalkbrenner ein ausreichender Mehrwert für die Stadt. Und dennoch "wird dieser von entscheidender Seite nicht als solcher wahrgenommen – oder zumindest nicht in der Größenordnung, wie er es vielleicht sollte."