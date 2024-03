Mutter vom "Anzeigenhauptmeister": "Habe Angst, dass sie ihn totschlagen!"

Gräfenhainichen - Niclas Matthei (18), der sogenannte " Anzeigenhauptmeister ", ist deutschlandweit in aller Munde. Einige machen sich über ihn lustig, andere sind wütend. Leider gibt es auch Extremfälle, in denen ihm Morddrohungen geschickt werden. Jetzt äußerte sich seine Mutter.

Für sein seltsames Hobby erfährt der 18-Jährige Spott, Belustigung und Hass. © Screenshot/Facebook/Anzeigenhauptmeister

In dem Gespräch erwähnte die anonyme Frau außerdem, dass Niclas Matthei sein Leben lang ein Einzelgänger gewesen sei und in der Schule schlimm gehänselt wurde. So relativierte sie auch sein seltsames Hobby: "Rache, dass er so behandelt wurde über die Jahre."



Mattheis Mutter fühle sich unwohl, überhaupt nach Hause zu kommen. "Aber dann hat er überhaupt niemanden mehr, der ihn beschützt. Ich weiß nicht, wo ich die Kraft hernehme, aber ich muss das tun, denn es ist mein Kind", erklärte sie emotional.

Für ihr eigenes Kind wünscht sie sich nichts sehnlicher, als dass der Rummel um ihn verschwindet - und er selbst eine Therapie macht, um gegen seinen "Zwang" anzukämpfen.

"Er kann gar nicht aufhören, selbst wenn er es wollte", erläuterte seine Mutter weiter, "Ich möchte meinem Sohn nicht schaden, ich möchte ihm helfen, aber das sieht er nicht ein."

Nach all dem negativen Aufruhr gegen ihr Kind rechnet die besorgte Mutter inzwischen mit dem Schlimmsten: "Ich möchte ihn nicht beerdigen!"