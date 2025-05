Muttertag allein reicht nicht: "Tatort"-Star fordert echte Anerkennung für Mamas

Sarina Radomski (37) setzt sich für familienfreundliches Drehen ein. © imago/Future Image

Die gebürtige Leipzigerin, die am Sonntag im Bremer Muttertags-"Tatort" eine Episodenhauptrolle übernommen hat und von ihren Kindern regelmäßig Aufmerksamkeiten und Liebeserklärungen bekommt, wünscht sich generell "mehr Empathie für das Konstrukt Familie in allen Businesses - nicht nur in der Schauspielbranche", erklärt sie im Interview mit TAG24.

Dabei gehe es ihr nicht nur, um kürzere, effektivere Arbeitstage, sondern von vornherein um das Gefühl, gesehen zu werden. Vom Arbeitgeber gefragt, zu werden, ob man Kinder hat, ob man Hilfe braucht.

"Ich persönlich würde in 90 Prozent der Fälle vermutlich sagen, dass ich keinen Support brauche. Aber für diejenigen, für die es mit Support entspannter sein könnte, wäre diese Frage ganz toll."

Stattdessen werde sich - "sehr überspitzt gesagt" - nur nach der Lohnsteueridentifikationsnummer erkundigt.

"Also warum nicht, um nur ein Beispiel zu nennen, einen Set-Kindergarten haben? Ich will mich zwar nicht aus dem Fenster lehnen, aber in Deutschland habe ich von sowas noch nie gehört", so Radomski.