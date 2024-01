Nach Ehe-Aus wieder am Ball: Weltmeister Großkreutz küsst seine neue Flamme!

Dortmund - Neues Jahr, neue Liebe? Erst vor wenigen Monaten hatte sich Kevin Großkreutz (35) von seiner Ehefrau getrennt , nun ist er aber offenbar wieder in festen Händen. Im Netz zeigte er sich leidenschaftlich knutschend mit einer frischen Flamme.

Es knistert zum Jahresbeginn! Ist Kevin Großkreutz (35) wieder frisch verliebt? © Screenshot/Instagram/fischkreutz, Screenshot/Instagram/sinaaa.rose

Am Donnerstagabend teilte der Weltmeister von 2014 ein Bild auf Instagram, das ihn innig umschlungen mit einer hübschen Blondine beim Austausch von Zärtlichkeiten zeigt.

Viele Worte ließ er sich dazu nicht entlocken, er versah den Post lediglich mit einem Herz-Emoji sowie dem Hashtag "#isso".

Kurz darauf veröffentlichte die besagte Dame, die laut ihrem Profil Sina heißt, das Lippenbekenntnis auch in ihrer eigenen Story und fügte dem süßen Schnappschuss ebenfalls noch ein pulsierendes Herzchen bei.

Es das erste Mal, dass sich der langjährige BVB-Kicker in der Öffentlichkeit an der Seite einer neuen Frau zeigt, nachdem seine Ehe mit Ex-Gattin Carolin (27) im Sommer 2023 in die Brüche gegangen war.

Der ehemalige Bundesligaprofi und die Tochter eines Dortmunder Zahnarztes hatten 2019 erst standesamtlich und drei Jahre später auch kirchlich geheiratet, zudem haben sie mit der sechsjährigen Leonie und dem vierjährigen Linus zwei gemeinsame Kinder.

Im vergangenen September bestätigte Großkreutz dann das Ehe-Aus, betonte dabei allerdings, dass beide keine neuen Partner hätten.